Mfe-Mediaset rimbalza in Borsa, il titolo B sale del 5%

Mfe-Mediaset corre in Piazza Affari dopo lo scivolone della scorsa settimana: il titolo B, il più rappresentativo con dieci diritti di voto sale del 5% a 2,59 euro. L'azione A cresce dello 2,7% a quota 1,73.

Bene anche la tedesca Prosieben, della quale il Biscione è ampiamente primo azionista, il cui titolo dopo un lungo periodo di debolezza è in rialzo del 6% a 5,48 euro.

Gli analisti, che stanno preparando i report in vista dei conti del terzo trimestre del Biscione, la cui distribuzione è in programma nella seconda metà di novembre, vedono scarsi effetti su Mfe-Mediaset dalle ipotesi di un leggero innalzamento del tetto della raccolta pubblicitaria Rai per compensare la riduzione del canone.



