Le banche centrali spingono le Borse europee, Milano +1,97%

La pausa sul rialzo dei tassi da parte della Fed e della Banca d'Inghilterra spinge le borse europee mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in netto calo.

Nel Vecchio continente corrono Parigi (+2,2%), Madrid (+2,1%), Milano (+1,97%), Francoforte (+1,8%) e Londra (+1,5%).

Lo spread tra Btp e Bund scende a 190 punti, a livelli di settembre scorso. Il rendimento del decennale italiano registra una flessione di 13 punti base al 4,58%. In calo di sette punti base il Bund tedesco a dieci anni che si attesta al 2,68 per cento.



