Borsa: l'Europa tonica dopo Wall Street, Milano +1,6%

Le Borse europee proseguono toniche dopo Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sulle banche centrali, dopo le decisioni sui tassi d'interesse da parte della Fed e della Banca d'Inghilterra. In questo contesto sono in netta flessione i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro sale a 1,0649 sul dollaro. Lo spread tra Btp e Bund scende a 190 punti, con il rendimento del decennale italiano in calo di dodici punti base al 4,59%.

Nel Vecchio continente brilla Parigi (+1,9%). Bene anche Madrid (+1,7%), Milano (+1,6%), Francoforte (+1,5%) e Londra (+1,3%). I listini sono sostenuti dagli acquisti sul comparto immobiliare (+5,3%) e su quello tecnologico (+3%). Bene anche le utility (+0,9%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,9% a 46,3 euro al megawattora.

In rialzo anche le banche (+0,8%) e le assicurazioni (+0,4%).

Avanza l'energia (+0,9%), con il prezzo del petrolio in rialzo.

Il Wti sale dello 0,9% a 81,1 dollari al barile e il Brent guadagna l'1% a 85,4 dollari.

A Piazza Affari vola Tenaris (+7,4%), dopo i conti. In luce anche Ferrari (+4,5%), con i ricavi forte crescita e le stime riviste a rialzo. In fondo al listino le banche Unicredit (-1,2%), Banco Bpm (-0,7%) e Bper (-0,3%).



