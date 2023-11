Le Borse europee chiudono toniche, in scia con Wall Street. I mercati festeggiano la pausa della Fed e della Banca d'Inghilterra sul rialzo dei tassi d'interesse. In sostenuta flessione i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro sale a 1,0614 sul dollaro.

In netto rialzo Parigi (+1,85%), Francoforte (+1,48%) e Londra (+1,42%).



