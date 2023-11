Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+1,18%)

La Borsa di Tokyo consolida i guadagni in avvio di seduta, in scia all'accelerazione degli indici azionari Usa, dopo la decisione della Federal Reserve di lasciare invariati i tassi di interesse. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dell'1,18% a quota 31.974,66, aggiungendo 373 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile ai minimi in un anno sul dollaro, a 150,40, e prosegue la fase di debolezza anche sulla moneta unica, a 159,30.



