Arriva Mr Wolf, il fumetto web che spiega la finanza etica

Nasce Mr Wolf, il primo fumetto web sulla finanza etica. "Paladino della finanza etica", il 30enne Mr Wolf è pronto a smascherare "gli intrighi nel settore della finanza" con l'obiettivo di "mettere in evidenza che c'è anche una finanza buona". E' quanto annuncia l'editore Sergio Bonelli, che per la prima serie ha collaborato con Be, società di consulenza rivolta all'industria della finanza italiana ed europea. La prima stagione si compone di 10 avventure, ciascuna divisa a sua volta in 4 episodi con cadenza bisettimanale sul web.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA