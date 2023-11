Torna il tetto al tax credit per compensi di attori e registi

Una errata corrige, presentata il 31 ottobre, per inserire il tetto al tax credit anche sui compensi di attori, registi e sceneggiatori: il governo rimedia così a un errore in cui è incappato nell'inviare il testo finale della legge di Bilancio in Senato, che altrimenti avrebbe dovuto essere corretto via emendamento. Questo tetto compariva nelle bozze ma non nel ddl inviato a Palazzo Madama (c'era però un riferimento nella relazione tecnica). Errata corrige anche per la relazione illustrativa, nella quale viene aggiunta una spiegazione della norma che istituisce un fondo di garanzia degli assicurati del ramo vita.



