L'indice manifatturiero Pmi Caixin frena in Cina ad ottobre

L'indice Pmi servizi sponsorizzato dalla rivista Caixin segna a ottobre in Cina un inatteso calo a 49,5, da 50,6 di settembre e contro 50,8 di previsioni degli analisti, a rimarcare lo stato di fragilità dell'economia in forza degli elementi di ripresa rilevati, ma su basi ancora instabili.

Il dato, per altro verso, rappresenta la prima frenata da luglio ed è in linea con l'indice Pmi ufficiale diffuso martedì che ha evidenziato un'attività manifatturiera in rallentamento a 49,5 da 50,2 di settembre e contro stime a 50,2.

Il Pmi Caixin, inoltre, registra il calo per il quarto mese di fila delle vendite all'estero, mentre la fiducia delle imprese scivola ai minimi da settembre 2022.



