La Fed lascia i tassi fermi, sono ai massimi da 22 anni

La Fed si prende un pausa e, per il secondo mese consecutivo, lascia i tassi di interesse invariati ai massimi da 22 anni. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%.

L'inflazione resta elevata e "restiamo attenti ai rischi", avverte la Fed al termine della due giorni di riunioni in cui ha deciso all'unanimità di lasciare i tassi invariati.

La Fed lascia la porta aperta a un nuovo rialzo dei tassi. La banca centrale continuerà a monitorare i dati economici ed è pronta ad aggiustare la propria politica monetaria "se appropriato" a fronte di rischi che potrebbero impedire il raggiungimento del target di inflazione del 2%. Lo afferma la Fed, parlando di un'economia "forte" nel terzo trimestre.

La Fed è concentrata sul suo doppio mandato, quello della massima occupazione e della stabilità dei prezzi. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell ribadendo che senza stabilità dei prezzi l'economia non funziona. "Siamo fermamente impegnati a riportare l'inflazione al 2% e vista quanta strada che abbiamo fatto ci muoviamo con cautela", osserva Powell.

La strada per riportare l'inflazione al 2% è ancora lunga. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell, sottolineando che la politica monetaria sta spingendo al ribasso i prezzi. "Non stiamo pensando o parlando di taglio dei tassi. La domanda che ci poniamo è se dovremmo alzare di più". Lo afferma il presidente Powell sottolineando che le tensioni geopolitiche restano elevate e la Fed "monitora le implicazioni economiche. E' pieno di rischi".

Wall Street in rialzo dopo la Fed, Dj +0,28%, Nasdaq +0,66%

Wall Street procede positiva dopo la Fed che, come previsto, ha lasciato i tassi di interesse invariati. Il Dow Jones sale dello 0,28% a 33.137,76 punti, il Nasdaq avanza dello 0,66% a 12.934,15 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,40% a 4.210,15 punti.

