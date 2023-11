Iveco Group, utile in crescita e target 2023 al rialzo

Iveco Group ha chiuso il terzo trimestre 2023 con ricavi consolidati pari a 3,8 miliardi di euro (in aumento del 7% anno su anno), ebit adjusted pari a 213 milioni (in crescita di 112 milioni) e un utile netto di 94 milioni di euro (47 milioni in più). La liquidità netta delle attività Industriali è di 725 milioni di euro. Iveco Group terrà il Capital Markets Day il 14 marzo 2024.

Le prospettive finanziarie per l'anno 2023 sono in aumento con una crescita dei ricavi dall'8% al 9% rispetto al 2022 (era dal 5% all'8%), un ebit adjusted consolidato tra 870 e 900 milioni (nelle prospettive finanziarie precedenti: tra 750 e 800 milioni), un ebit adjusted delle attività industriali tra 770 e 800 milioni (era tra 650 e 700 milioni), spese generali, amministrative e di vendita delle attività industriali confermate a circa il 6% dei ricavi netti, liquidità netta delle attività industriali confermata a circa 2 miliardi, incluso il riacquisto di azioni e le transazioni straordinarie già comunicate, investimenti delle attività industriali in rialzo al 20% rispetto al 2022 (era 15% circa).

"Nonostante la maggior parte dello stock di veicoli presso di noi e presso la rete abbia già ricevuto ordini confermati da parte dei clienti finali - spiega l'amministratore delegato Gerrit Marx - abbiamo rallentato la consegna di nuovi veicoli alla rete dopo aver riscontrato tempi di consegna piuttosto lunghi, legati alla capacità produttiva di numerosi allestitori in tutta Europa. Questo ha portato a un livello abbastanza elevato di scorte di prodotti finiti e di assorbimento di liquidità a livello di Gruppo che smaltiremo nel corso del quarto trimestre 2023 e del primo trimestre 2024. Tra un paio di settimane lanceremo la gamma completa di furgoni e veicoli industriali Model Year 2024, con i migliori propulsori della categoria e il nostro nuovissimo motore a combustione XC13".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA