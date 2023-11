Ce la fanno in 577mila, ok del ministero al bonus trasporti

Tra le 8 di stamattina e le 15,30 sono stati emessi sulla piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 576.905 bonus trasporti. Si tratta del contributo da 60 euro per chi ha un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, e può quindi accedere ai voucher validi per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Il ministero spiega che il valore dei titoli emessi è di 32.523.787,32 euro. Restano dunque ancora, per i ritardatari o chi non è riuscito a collegarsi al click day, 4.484.219,28 di euro.

Il totale disponibile dei fondi era di 37 milioni di cui 35.000.0000 derivanti dal nuovo stanziamento e 2.000.0000 come residui dei bonus non utilizzati del mese di ottobre.

