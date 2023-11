Borsa: l'Asia in rialzo in attesa della Fed, corre Tokyo

Borse asiatiche in rialzo in attesa delle decisioni di politica monetaria che arriveranno questa sera dalla Fed, con i listini che scommettono sul fatto che i tassi resteranno fermi. Tokyo è balzata del 2,4%, Seul è salita dell'1%, Sydney dello 0,8% mentre i listini cinesi si muovono attorno alla parità con Hong kong che sale dello 0,2%, Shanghai dello 0,1% e Shenzhen che cede lo 0,1%. Positivi i future sull'Europa, mentre sono poco mossi quelli su Wall Street.

Sui mercati valutari è in ripresa lo yen, che scambia a 151,3 sul dollaro e a 160 con l'euro, dopo il tonfo di ieri provocato dalle decisioni di politica monetaria della Boj. A spingerlo le dichiarazioni del responsabile del Giappone per i cambi, che ha detto di essere pronto a intervenire se necessario. In lieve rialzo il petrolio (+0,3%), con il Wti a 81,3 dollari al barile e il Brent a 85,5.

I mercati guarderanno anche ai dati macro proveniente dagli Usa, tra cui il rapporto sull'occupazione Adp, i posti di lavoro disponibili e il pmi manifatturiero.



