Bonus trasporti, ce la fanno in 577mila

Ce l'hanno fatta quasi in 577mila: sono i nuovi possessori di un "bonus trasporti", cioè quelli che sono riusciti a ricevere la validazione del voucher sul sito del ministero del Lavoro dopo una lista d'attesa a volte smisurata. Il click-day è partito infatti stamattina alle 8 e gran parte delle risorse è stata assorbita. Ma (alle 15.30) restavano ancora 4,4 milioni da intercettare.

Così il sito rimarrà aperto fino all'esaurimento dei fondi. I dati li fornisce a fine giornata lo stesso ministero del Lavoro: i bonus erogati sono 576.905. Il ministero spiega che il valore dei titoli emessi è di 32.523.787,32 euro. Restano dunque ancora, per i ritardatari o chi non è riuscito a collegarsi, 4.484.219,28 di euro. Il totale disponibile dei fondi era di 37 milioni: 35.000.0000 derivanti dal nuovo stanziamento e 2.000.0000 come residui dei bonus non utilizzati del mese di ottobre. Come in ogni click day la partecipazione è stata corale e molti hanno raccontato la loro esperienza sui social. Molti, stanchi di aspettare, si lamentano: "mi dovrete spiegare com'è che uno entra alle 8:01 e ha già davanti 200 mila persone". Altri ne fanno un problema politico: "se più di 300 mila persone (me compresa) fanno la fila per 60 euro di bonus trasporti neanche fosse oro qualche problema c'è. Fossi nel presidente di consiglio mi farei un paio di domande sulle condizioni del Paese".

Ma c'è anche chi, soddisfatto pubblica lo screenshot della richiesta accettata e commenta: "Questa è la felicità". L'obiettivo del bonus - spiegava giorni fa il ministero - "è far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher validi per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia". "Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile", affermava la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

