A fine settembre debiti scaduti Evergrande per 38,4 miliardi

Evergrande, il colosso immobiliare cinese oberato da circa 330 miliardi di dollari di debiti, ha riferito che al 30 settembre vantava un totale di oneri scaduti per 280,8 miliardi di yuan, pari a 38,4 miliardi di dollari.

Il gruppo di Shenzhen, in un file inviato alla Borsa di Hong Kong, ha comunicato anche di avere quasi 2.000 cause legali pendenti per un controvalore di 453,4 miliardi di yuan (62 miliardi di dollari).

Evergrande, in default dalla fine del 2021, ha visto nei giorni scorsi l'udienza dinanzi al tribunale di Hong Kong aggiornata al 4 dicembre prossimo: si tratta dell'ultima chiamata per evitare la liquidazione dello sviluppatore immobiliare.



