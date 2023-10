Stellantis conferma i target, crescono ricavi e consegne

Stellantis ha realizzato nel terzo trimestre 2023 ricavi netti per 45,1 miliardi di euro, il 7% in più dello stesso periodo del 2022, una crescita - spiega la società in una nota - dovuta soprattutto ai maggiori volumi con prezzi stabili, in parte compensati dall'impatto dei cambi. Le consegne consolidate sono state 1.427 mila unità, in crescita dell'11% rispetto al terzo trimestre 2022, con miglioramenti anno su anno in Europa Allargata, Medio Oriente & Africa, Nord America e Sud America. "Guardiamo con fiducia al quarto trimestre e confermiamo la guidance per il 2023" ha detto Nathalie Knight, responsabile finanziario di Stellantis. .

L'azienda conferma di avere raggiunto un accordo provvisorio sia con l'Uaw sia con l'Unifor. Le interruzioni dell'attività hanno inciso negativamente sui ricavi netti per circa tre miliardi di euro a tutto ottobre rispetto ai piani produttivi.

Sull'utile operativo l'impatto è inferiore ai 750 milioni di euro, una cifra molto più bassa delle altre 'big three' americane per le quali è stato superiore al miliardo di euro.

Le vendite globali di auto elettriche di Stellantis nel terzo trimestre 2023 sono in aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2022 principalmente grazie a Jeep Avenger e alla crescita delle vendite di veicoli commerciali elettrici trainate da Citroën ë-Berlingo.

Stellantis prevede di completare il programma di riacquisto di azioni proprie da 1,5 miliardi di euro nel corso del quarto trimestre del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA