Proseguono stoccaggi di gas, Ue oltre il 99%, Italia poco sotto

Proseguono gli stoccaggi di gas in piena stagione autunnale, con i riscaldamenti già accesi, pur cont temperature più miti della norma nel Nord Europa. Secondo i dati forniti da Gie (Gas Infrastructure Europe), nell'Ue sono stati immmagazzinati 1.129,5 TWh di gas, pari al 99,25% della capacità di stoccaggio e la tendenza è a riempire ancora i depositi. In Italia gli stoccaggi sono al 98,79% a 194,36 TWh.

La Germania è in testa al 99,43% a 253,32 TWh, i Paesi Bassi al 99,26% a 191,47 TWh e la Francia al 99,42% a 133,57 TWh. Fuori dall'Ue il Regno Unito è al 95,23% a 9,39 TWh e l'Ucraina al 39,17% a 125,34 TWh, poco sotto la Francia.



