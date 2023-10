Prada, oltre 3,3 miliardi di ricavi in nove mesi (+17%)

Prada nei nove mesi ha registrato ricavi netti per 3.344 milioni di euro, (+17% sull'anno scorso a cambi costanti). Le vendite retail sono salite del 17% a 2.979 milioni (+17%) con Prada +13% e soprattutto Miu Miu +49%, e del 10% nel terzo trimestre. La sfilata donna per la primavera-estate 2024, che ha celebrato i 110 anni di storia del marchio, è stata accolta con grande successo.

Asia Pacifico, Giappone ed Europa hanno trainato la crescita, con vendite retail nei nove mesi in crescita rispettivamente del +21%, +47% e +17% mentre il Medio Oriente ha segnato un aumento del 12% mentre le Americhe sono fermate (-1%).

"Guardando avanti, possiamo contare sulla nostra rafforzata organizzazione per accelerare sull'innovazione e rendere il nostro gruppo ancora più dinamico, mantenendo la flessibilità e reattività che da sempre lo caratterizzano" commenta Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo.

"Nel terzo trimestre Prada ha mantenuto una traiettoria di crescita solida, sostenuta da vendite like-for-like a prezzo pieno. Miu Miu ha registrato nuovamente un'ottima performance in tutte le geografie e categorie di prodotto. In un contesto geopolitico ed economico incerto che ci richiede di rimanere vigili, continuiamo ad osservare momentum favorevole e forte entusiasmo attorno ai nostri marchi. Questo ci posiziona bene per un quarto trimestre positivo ed in relazione alla nostra ambizione per l'anno di crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato" ha detto Andrea Guerra, amministratore delegato del gruppo Prada, nel commentare i risultati dei primi nove mesi.





