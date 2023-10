Manovra: Cisl, 'molte luci ma netta contrarietà sulle pensioni'

Un "giudizio articolato", che si misura con "molte e importanti luci e alcune ombre", determinate dalla "cubatura limitata delle risorse individuate". È la valutazione del Comitato esecutivo della Cisl sulla legge di Bilancio, in un documento approvato all'unanimità. Il sindacato esprime però "netta contrarietà sugli elementi peggiorativi introdotti nel sistema pensionistico". E su questo capitolo, insieme alla necessità di arrivare ad un patto sociale, la segreteria nazionale ha ricevuto il mandato "per verificare la disponibilità di Cgil e Uil a sostenere questa strategia con una manifestazione nazionale unitaria, da programmare di sabato, per indicare il cammino di un progetto-Paese".



