Borsa: Milano di slancio con Amplifon, Bper, Stellantis

Seduta positiva per Milano, più di altre Piazze europee alla vigilia della Fed.

Il Ftse Mib alla chiusura (+1,47% a 27.741 punti) svetta in un'Europa messa di buon umore dalla frenata dell'inflazione Ue, che consolida la fiducia nella fine dei rialzi dei tassi e sposta il focus del mercato sulle scommesse per il primo taglio, atteso a metà 2024.

Di slancio Amplifon (+4,96%). E soprattutto Bper (+3,7%) in attesa della trimestrale la prossima settimana. Bene anche Stellantis (+3,29%) che nel terzo trimestre ha registrato ricavi in crescita del 7%. Tra gli altri bene Mps (+2,16%), Mediobanca (+1,99%) che ha nominato nei comitati interni gli esponenti di Delfin e Tim (+0,99%) in attesa del fine settimana in cui sarà data una risposta a Kkr.

Vendite su Iveco (-1,17%), Erg (-1,11%). Debole Terna (-0,36%) .





Riproduzione riservata © Copyright ANSA