Boj, maggiore flessibilità controllo rendimenti in Giappone

La Banca del Giappone (Boj) annuncia un ulteriore ampliamento dell'oltre l'1% della fascia di tolleranza del programma di controllo dei rendimenti (Ycc), tre mesi dopo aver deciso limiti più rigidi a causa di un'inflazione più persistente del previsto e di uno yen debole.

Al termine della riunione di due giorni il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda, la Boj ha inoltre aggiornato le stime per l'anno fiscale in corso sull'indice dei prezzi al consumo, che raggiungerà il 2,8% nell'anno fiscale in corso e nel 2024. A inizio giornata i rendimenti sul decennale erano saliti ai massimi dal maggio 2013 a 0,955%.

