Piano di aiuti Eni da 85 milioni per i dipendenti italiani

Eni ha deciso di adottare un piano di sostegno da 85 milioni di euro per i suoi 20.000 dipendenti in Italia (dirigenti esclusi), data l'attuale congiuntura economica.

Nel mese di novembre 2023 sarà erogato un intervento straordinario una tantum pari a 3.000 euro lordi. Verrà stabilmente incrementato del 45% il valore del buono pasto elettronico riconosciuto nelle giornate di smart working. Sarà riconosciuto un bonus carburante o ricarica elettrica del valore di 200 euro.

"Si tratta di un intervento di welfare aziendale a supporto delle persone Eni e delle loro famiglie - scrive l'azienda in un comunicato -. Il capitale umano è il fondamento di Eni, impegnata nel proprio percorso di trasformazione energetica".





