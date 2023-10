Intesa Sanpaolo raddoppia in Romania, acquisita First Bank

Intesa Sanpaolo rafforza la propria presenza nel centro-est Europa attraverso l'acquisizione della rumena First Bank dal fondo di investimento privato statunitense Jc Flowers & Co.

Intesa Sanpaolo e Jcf Tiger Holdings, l'azionista di controllo di First Bank, hanno firmato un accordo per l'acquisizione del 99,98% delle azioni della banca rumena. La transazione dovrebbe chiudersi entro il primo trimestre del 2024, in attesa dell'approvazione delle autorità di regolamentazione competenti.

First Bank, con un patrimonio totale di circa 1,5 miliardi di euro è una banca commerciale con 40 filiali in Romania e si concentra sul servizio alle Pmi e alla clientela retail. Negli ultimi anni, First Bank ha dato priorità agli investimenti nella tecnologia digitale, sviluppando una delle applicazioni di mobile banking più apprezzate del mercato.

"Questa operazione, che raddoppia la nostra presenza in un Paese in forte crescita e con forti legami con l'Italia come la Romania, bene si inserisce nella strategia del gruppo di cogliere opportunità orientate al valore pur mantenendo l'attenzione sulla crescita organica, orientata alla redditività", afferma Marco Elio Rottigni, chief divisione international subsidiary banks di Intesa Sanpaolo.



