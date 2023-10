Il prezzo del gas parte in rialzo.

I future sui Ttf ad Amsterdam segnano in avvio di settimana un +3,15% a 52,13 euro al megawattora mentre nel quadro geopolitico non si arrestano le tensioni alimentate dalle guerre, da una parte, tra Ucraina e Russa e, dall'altra, tra Israele e Hamas.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA