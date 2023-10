Non si arresta il rialzo del prezzo del gas in Europa che paga lo stop alle importazioni egiziane che hanno infranto le speranze di una ripresa delle consegne in Europa.

Questo aggrava - segnala Bloomberg - i rischi di approvvigionamento mentre Israele allarga la sua offensiva a Gaza.

Ad Amsterdam i future su dicembre salgono del 6% e viaggiano a 53,5 euro.

Dallo scoppio della guerra in Medioriente i prezzi sono saliti del 30%.



