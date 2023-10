Borsa: l'Europa prosegue in rialzo, spread stabile a 193 punti

Le Borse europee confermano l'andamento positivo, con l'indice d'area, lo stoxx 600, in recupero dai minimi da 10 mesi. Sui listini la lente è sempre sugli sviluppi in Medioriente e, dall'altra, sulla riunioni di mercoledì della Fed. Gli analisti si attendono tassi fermi, così come già deciso dalla Bce.

Archiviata l'inflazione spagnola invariata e il pil tedesco leggermente meglio delle stime, i listini viaggiano senza esitazioni con i future su Wall Street in rialzo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile sui 193 punti con il rendimento del decennale che risale e tocca il 4,75%. Tra le singole Piazze, Milano guadagna lo 0,8% con Amplifon (+3,7%), Campari (+2,7%) e Mediobanca (+2,62%) in testa. Deboli Fineco (-0,59%) e Cnh (-0,21%). Tim tiene a 0,24 euro (+0,83%) mentre il Governo ha rispedito al mittente la controproposta di Merlyn alternativa a Kkr.

Parigi guadagna lo 0,74%, Francoforte lo 0,62% e Londra lo 0,77%.

Nelle commodity si conferma il calo del petrolio (wti -1,3% a 84 dollari, brent -1,1% a 89,4 dollari) su cui si fa sentire il conflitto in atto tra Israele e Hamas. Il gas dimezza il rialzo (+3%) con il prezzo che si attesa a 52 euro al megawattora mentre è in atto lo stop dell'import dall'Egitto, effetto del quadro geopolitico. Per i cambi l'euro è sempre su 1,0574 dollari .



