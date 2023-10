Borsa: Asia contrasta tra Medioriente e l'attesa della Fed

Borse di Asia e Pacifico contrastate con la lente dei mercati già a mercoledì, quando è il programma il meeting della Fed.

L'attesa degli analisti è che Powell lasci i tassi invariati.

Tokyo cede lo 0,95%, Hong è poco mossa (-0,19%) così come lo è Shanghai (+0,12%) mentre scatta, tra le cinesi, Shenzhen (+1,4%) . Positiva anche Seul (+0,34%) mentre cala Sydney (-0,79%).

I listini europei sono orientato al rialzo, così come i future su Wall Street mentre lo sguardo è sempre orientato agli sviluppi in Medioriente. Tra i macro previsti l'inflazione in Spagna e in Germania ma anche il pil per quest'ultima. Dagli Stati Uniti l'indice Dallas Fed manifatturiero di ottobre.





