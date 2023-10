Bonomi, 'non vogliamo soldi pubblici per assumere'

"Noi non vogliamo i soldi pubblici per fare il nostro mestiere. E creare nuovi posti di lavoro e occupazione rientra nel nostro mestiere. Un imprenditore non assume perchè prende soldi o arrivano i contributi ma lo fa se abbiamo le commesse".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Federchimica a Milano.

"La legge di bilancio l'ho definita ragionevole. - ga aggiunto - Si è preso atto delle risorse e si è cercato di evitare provvedimenti elettorali". "Poi però, rispetto alle dichiarazioni bisogna essere coerenti. C'era l'occasione per eliminare la plastic tax e invece siamo il Paese che continua a rinviare".



