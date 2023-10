Acri, 'cala l'interesse in investimenti a tema ambientale'

Cala, fra i risparmiatori italiani, l'interesse per gli investimenti su attività "con impatto positivo sull'ambiente e la societàe che mettano il rendimento in secondo piano".

E' quanto emerge dalla ricerca Acri-Ipsos per la giornata del risparmio secondo cui la quota di chi investirebbe su queste attività scende dal 22 al 20%.

Per un risparmiatore privato, i prodotti Esg, si sottolinea, scontano rispetto ad altre forme di investimento, in primis i titoli di stato, una minore percezione della solidità del proponente e una minore chiarezza delle proposta.



