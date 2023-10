'Il caldo pesa sulle vendite, rivedere la data dei saldi'

L'autunno anomalo, dalle temperaturequasi primaverili, affossa gli acquisti di abbigliamento invernali che, già segnati dalle difficoltà delle famiglie a causa dell'inflazione, segnano cali che arrivano a punte del 20%. Ad affermarlo è Fismo-Confesercenti, la federazione dei negozi di abbigliamento della confederazione che, in una lettera inviata al Presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga, chiede lo spostamento dei saldi invernali alla prima settimana di febbraio per per avere tempo sufficiente a recuperare le vendite perdute. "Le condizioni climatiche anomale, con temperature medie più alte del normale, si sono protratte per tutto settembre e ottobre, condizionando negativamente il lancio delle collezioni invernali", spiega Benny Campobasso, Presidente nazionale Fismo Confesercenti. "Le vendite di capi, calzature e accessori autunno-inverno sono in netto calo in tutti i territori, con punte fino al -20% rispetto allo scorso anno".



