Bonomi: "Margini stretti per aumenti con rinnovi contrattuali"

"Le imprese non hanno avuto niente dalla legge di bilancio" e scontano "costi dell'energia e contrazione del commercio internazionale" avverte il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: "Questa cosa non può non essere tenuta in conto nei rinnovi contrattuali: se l'idea è quella di partire da piattaforme sindacali di aumenti di 400 euro, a fronte di zero scambio sulla produttività, è impensabile che li possano vedere". Le imprese sono chiamate a forti investimenti, peserà nel rinnovo dei contratti: "Se ci saranno stimoli negli investimenti ci sarà la possibilità, sennò col sindacato dovremmo trovare una piattaforma comune".



