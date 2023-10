Quota 103 ma con una finestra per l'uscita che varia tra pubblico e privato: sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'intesa raggiunta in maggioranza sulla formula per l'uscita anticipata per la pensione.

Non cambierebbero i requisiti di 62 anni di età e 41 di contributi ma, una volta raggiunti, i dipendenti privati dovrebbero aspettare 6 mesi per l'assegno e i pubblici 9 mesi.



