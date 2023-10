"Non c'e' nessun pignoramento, questa cosa non c'e'" in manovra. Lo ha assicurato il viceministro all' economia Maurizio Leo, a margine dell'assemblea di Confitarma parlando dell'ipotesi di pignoramento circolata in queste ore in caso di debiti con il fisco.

Leo ha aggiunto che sulle pensioni "se ne sta occupando il ministro Giorgetti e anche li' si trova una soluzione".

