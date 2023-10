Gentiloni, 'in Europa non c'è recessione ma rallentamento'

In Europa non c'è recessione, ma rallentamento. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, intervenendo in collegamento al congresso europeo delle Camere di commercio. "E' un'economia che in questi anni ha dimostrato una notevole capacità di far fronte alla crisi. E' un'economia che, nonostante tutto, continuerà a crescere, sia pure in modo limitato, anche quest'anno. Per l'Italia le nostre stime di settembre sono di un Pil in crescita dello 0,9% quest'anno e dello 0,8% l'anno prossimo" ha aggiunto.



