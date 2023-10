Euroconsumers, le persone al centro per un mercato migliore

Inclusione, sostenibilità, digitalizzazione, innovazione. Ma soprattutto rimettere le persone al centro responsabilizzando i consumatori per migliorare il mercato. E' il messaggio contenuto nel Manifesto di Euroconsumers "Empower people, Improve the market", presentato durante la quinta edizione dell'Euroconsumers Forum.

Il documento indica azioni pratiche in tre aree di impatto: digitalizzazione, sostenibilità, costo della vita. Per Euroconsumers è necessario lavorare a "un'economia digitale incentrata sulle persone, basata sul controllo e sulla fiducia".

E in questo un ruolo importante sarà svolto dall'intelligenza artificiale, il cui sviluppo dovrebbe "rispondere ai bisogni tangibili delle persone ed essere guidato da principi etici e centrati sull'uomo".

Il manifesto pone l'accento sull'importanza dell'informazione: "Le persone devono essere informate su come l'Ia viene utilizzata per prendere decisioni che influenzano la loro vita, avendo la possibilità di contestare le decisioni prese dai sistemi di Ia". Quanto all'economia dei dati la parola chiave è trasparenza. "Le persone - si legge nel documento - hanno il diritto di accedere, condividere e ottenere valore dai loro dati, insieme al controllo su come vengono utilizzati. Le aziende devono essere trasparenti circa le loro pratiche sui dati e considerate responsabili per gli abusi".

Focus poi sulla sostenibilità: Euroconsumers chiede che opzioni e soluzioni green abbiano "prezzi accessibili a tutti indipendentemente dal reddito o dallo status", mettendo al contempo in guardia dal fenomeno del greenwashing. "L'elevata inflazione rimane una preoccupazione significativa in tutto il mondo", sottolinea inoltre il manifesto, chiedendo lo sviluppo di "mercati con beni e servizi accessibili".



