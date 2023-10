Eni, nel 2023 Ebit sopra le previsioni, 14 miliardi di euro

L'Ebit del'Eni per il 2023 è previsto a 14 miliardi di euro, 2,6 miliardi sopra le previsioni iniziali. Lo ha dichiarato il Cfo di Eni Francesco Gattei, alla call per la presentazione dei dati del gruppo per il 3/o trimestre del 2023. L'Ebit 2023 del settore gas (Ggp) è previsto a 2,7 - 3 miliardi di euro, quello di Plenitude (la società delle rinnovabili) a 0,9 miliardi. L'Ebit del downstream (raffinazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione) è previsto a 1 miliardo. Il dividendo (già annunciato) sarà di 0,94 euro per azione. Il buyback di titoli accelererà il passo nel 2023, con 2,2 miliardi euro. La spesa in conto capitale è prevista sui 9 miliardi. La leva sugli investimenti si conferma robusta, fra il 10 e il 20%.

