Borsa: Milano prosegue piatta, attesa per il rating di Dbrs

La Borsa di Milano (-0,09%) brucia il rialzo iniziale e prosegue la seduta piatta, in linea con gli altri listini europei. Lo spread tra Btp e Bund scende a 199 punti, in vista del rating di Dbrs sull'Italia. Il rendimento del decennale italiano cala a 4,85%.

A Piazza Affari scivolone per Moncler che entra agli scambi e cede il 6,9%, dopo i risultati dei primi nove mesi resi noti alla vigilia. Seduta negativa anche per Stm (-1,9%) e Campari (-1,2%), quest'ultima dopo lo scivolone di ieri con la delusione per i conti del trimestre.

Scattano le prese di profitto per Saipem (+1,8%), dopo il tonfo della vigilia per i timori del mercato sulla diluizione del capitale con una conversione del bond. Performance positiva anche per Fineco (+1,4%) e Unicredit (+1%), quest'ultima dopo il via libera della Bce ad una tranche del Buyback da 2,5 miliardi.

In buona forma Eni (+0,9%), con il terzo trimestre migliore della storia con 6,6 miliardi di utile netto adjusted.



