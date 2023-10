Borsa: Milano debole (-0,8%), pesano Moncler, Stm e Stellantis

Si conferma debole Piazza Affari a meno di un'ora dalla chiusura. L'indice Ftse Mib lascia sul campo lo 0,84% a 27.278 punti, mentre si conferma stabile a 196,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 6,6 punti al 4,79% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,83%.

Sotto pressione Moncler (-6,73%), che non è riuscita a fare prezzo in apertura dopo i conti dei 9 mesi e con l'autunno mite che frena gli acquisti di capi invernali. Effetto conti anche su Stm (-4,27%), mentre Stellantis (-2,83%) si prepara a diffonderli il prossimo 31 ottobre. Corre invece Saipem (+5%) che rimbalza dopo il tonfo della vigilia a seguito della trimestrale. Acquisti su Fineco (+2,25%), Unicredit (+1,31%) dopo il via libera dei soci in assemblea al sistema monistico e al riacquisto di titoli per 2,5 miliardi. Bene anche Mps (+1%) e Tim (+0,96%), caute Bper (+0,45%), Eni (+0,36%) e Intesa (+0,25%). Deboli Mfe A (-1%) e B (-2,13%) che da lunedì scorso sono accorpate 5 titoli a 1 e sull'onda delle tensioni con il governo dopo il caso Giambruno.



