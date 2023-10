Borsa: l'Europa migliora, titoli di Stato in calo dopo Bce

Le Borse europee tentano il recupero dopo un avvio fiacco. In lieve calo di rendimenti dei titoli di Stato dopo la pausa da parte della Bce. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, con gli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0557 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In lieve rialzo Londra (+0,12%) e Francoforte (+0,14%). Sale Madrid (+0,55%) mentre è in calo Parigi (-0,79%). I principali listini sono appesantiti dal comparto della farmaceutica (-1,3%), con Sanofi che cede il 15% dopo i risultati e la nuova strategia che prevede la separazione della divisione salute per poi quotarla.

In flessione anche il settore tecnologico (-0,33%) e quello del lusso (-0,2%).

Seduta tonica per l'energia (+1,3%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti guadagna l'1,3% a 84,2 dollari al barile e il brent a 89,04 dollari (+1,3%). Bene anche le utility (+0,3%), con il prezzo del gas che scende dello 0,5% a 50,55 euro al megawattora.

Dopo la decisione della Bce sono in rialzo anche le banche (+0,4%) e le assicurazioni (+0,2%). Sul fronte dei titoli di Stato si registra un calo dello spread tra Btp e Bund che si attesta a 198 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,83%. Scende anche il tasso del Bund tedesco a dieci anni al 2,85%. In calo anche il titolo greco che cede 3 punti base al 4,14% e quello spagnolo al 3,94 per cento. Sul fronte delle materie prime è poco mosso l'oro a 1.987 dollari l'oncia.





