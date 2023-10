Borsa: l'Asia chiude in rialzo, si guarda a trimestrali

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in rialzo con gli investitori che guardano con ottimismo alla stagione delle trimestrali, in particolare dei colossi tecnologici statunitensi. Sotto i riflettori restano le preoccupazioni per l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente.

Tokyo archivia la seduta con un rialzo dell'1,27%. Sul mercato dei cambi prosegue la fase di indebolimento della divisa nipponica sul dollaro, oltre la soglia psicologica di 150, e a un livello di 158,50 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Hong Kong (+2,4%), Shanghai (+1,26%), Shenzhen (+2,06%), Seul (+0,2%) e Mumbai (+0,97%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la fiducia dei consumatori di Francia e Italia, il Pil della Spagna.

Dall'Italia atteso anche il fatturato industriale di agosto.

Dagli Stati Uniti previsto il dato dell'inflazione Pce, l'indice di fiducia dei consumatori, i dati su consumi e redditi.



