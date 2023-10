Borsa: Europa in ordine sparso con i future Usa, Milano -0,2%

Si muovono in ordine sparso gli indici dei principali listini europei con i future Usa in rosso e nel pieno della stagione delle trimestrali. Parigi cede lo 0,9%, Milano lo 0,2%, Londra lo 0,15%, Francoforte è invariata e Madrid guadagna lo 0,1%. Stabile sopra i 197 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5,5 punti al 4,8% e quello tedesco di 2 punti al 2,83%. Risale il dollaro a 0,95 euro e 0,82 sterline, mentre balza il greggio (Wti +1,83% a 84,73 dollari al barile) e il gas naturale guadagna lo 0,4% a 51 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam.

Rimbalza Saipem (+4,83%) all'indomani del tonfo dopo la trimestrale, presentata anche da Moncler (-6,36%), che non ha fatto prezzo in apertura ed è penalizzata anche dall'autunno mite, che non invoglia all'acquisto di capi invernali.

Effetto conti anche su Electrolux (-16,33%), Sanofi (-15,7%), che ha presentato la nuova strategia con la scissione della divisione salute e Fortnox (-13,42%). Acquisti sui petroliferi TotalEnergies (+2,56%), fresca di trimestrale, Shell (+1,67%), Bp (+1,39%) ed Eni (+0,75%).



