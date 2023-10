Una strategia sulle green tech italiane, domanda da 118 miliardi

Le imprese chiedono una strategia per la transizione energetica nazionale con orizzonte decennale, concreta e stabile. È questo il presupposto per il rafforzamento della filiera italiana delle tecnologie green e per accrescere la sicurezza energetica di lungo periodo del Paese, secondo l'indagine "La competitività nelle tecnologie verdi, una nuova politica industriale per le imprese italiane", condotta da Confindustria e Deloitte e presentata a Roma.

Con gli obiettivi di decarbonizzazione del Pniec la domanda italiana di tecnologie green nei prossimi 7 anni sarà di circa 118 miliardi di euro l'anno secondo le stime del Governo, un'opportunità definita "senza precedenti per chi si farà trovare pronto a fornire queste tecnologie".

Lo studio parte dalla necessità di investimenti globali per la decarbonizzazione al 2030 stimata dall'Iea in 600 miliardi solo per tecnologie come l'eolico, il solare, le batterie, gli elettrolizzatori e le pompe di calore e in totale in oltre 4.500 miliardi di dollari. In questo contesto, l'Ue e l'Italia, sono a oggi importatori di tecnologie rinnovabili, mentre la Cina detiene oltre il 60% della produzione globale nel solare e nelle batterie.

Dall'indagine, condotta su un campione di aziende leader aderenti a Elettricità Futura, Anie e Anima, emerge la richiesta di uno snellimento degli iter burocratici, che sono "uno dei principali ostacoli" agli investimenti. In particolare per l'eolico i ritardi segnalati raggiungono 5-7 anni per gli impianti sulla terraferma e fino a 14 anni per quelli offshore, a largo sul mare.

Per le imprese è fondamentale, inoltre, il potenziamento della filiera del riciclo nell'ambito delle tecnologie sostenibili, riconosciuta dalle aziende quale eccellenza e opportunità strategica per l'industria italiana.



