Avvio di settimana in calo per le quotazioni del petrolio. Il greggio Wti cede l'1,20% a 87,02 dollari al barile mentre il Brent perde lo 0,94% a 91,29 dollari. Ad influire sull'alleggerimento dei prezzi, spiegano gli analisti, il rinvio dell'attacco via terra da parte di Israele contro Hamas a Gaza, nonostante rimanga altissima la tensione in tutta la regione.



