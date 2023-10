L'Italia e altri 10 Paesi, 'accelerare sulle rinnovabili'

Accelerare l'adozione delle energie rinnovabili, intensificando la cooperazione tra gli Stati. E' la posizione espressa da una lettera firmata da undici ministri dell'energia Ue, tra cui Gilberto Pichetto Fratin, in una lettera resa pubblica dalla Rappresentanza permanente dell'Austria presso l'Ue.

La lettera è firmata dai ministri di Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Portogallo. I Paesi che si definiscono "amici delle rinnovabili", si impegnano a mettere in campo "una serie di misure di accompagnamento" a quelle approvate a livello Ue per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Le azioni rafforzeranno "rinnovabili senza frontiere", il mercato interno dell'energia, la cooperazione tra gli Stati membri.

I governi fanno appello a Commissione e agli altri Stati per "ridurre la burocrazia", varare programmi di riqualificazione professionale, promuovere le ricerca e sviluppo e una filiera industriale europea delle rinnovabili. Infine, i firmatari accolgono con favore l'iniziativa - attesa per domani - della Commissione europea di un piano di azione a sostegno dell'eolico, e ribadiscono che l'obiettivo Ue alla conferenza Onu sul clima di Dubai di avere un impegno mondiale sulle energie pulite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA