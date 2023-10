Leonardo, ordini per tre Aw139 per elisoccorso in Florida

Leonardo "ha annunciato oggi un ordine per tre elicotteri AW139 effettuato dalla Contea di Monroe, in Florida. Gli elicotteri saranno operati da Trauma Star per conto delle autorità di pubblica sicurezza, soccorso e antincendio del territorio e effettueranno missioni di elisoccorso dal Lower Keys Medical Center e dal Florida Keys Marathon International Airport". Gli Aw139 - spiega la società - saranno consegnati dallo stabilimento Leonardo di Philadelphia, Pennsylvania, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

L'ordine - evidenzia Leonardo - "dimostra ancora una volta il successo dell'Aw139 quale modello di riferimento per compiti di assistenza sanitaria e ricerca e soccorso nel mondo nella sua categoria, così come la sua presenza crescente negli USA, anche tra operatori di pubblica utilità".



