Borsa: Milano gira in calo, pesano Nexi e Tim

La Borsa di Milano (-0,1%) gira in calo, in linea con l'andamento degli altri listini europei.

Piazza Affari è appesantita dall'andamento di Nexi (+3,2%), dopo le indiscrezioni sull'interesse del fondo Cvc, e Tim (-2%), dopo le valutazioni della Corte dei Conti sulla rete. Lo spread tra Btp e Bund scende sotto quota 200 punti (199,8), con il rendimento del decennale italiano al 4,92%.

Nel listino principale seduta difficile anche per Mps (-1,7%), dopo che il Mef ha scelto i consulenti finanziari e legali nell'ambito della procedura di cessione di quote. In calo anche Pirelli (-1,6%). Andamento negativo anche per le utility con il prezzo del gas in calo. Sono in flessione A2a (-0,8%), Hera (-0,5%) e Enel (-0,3%). In rosso l'energia mentre il prezzo del petrolio continua a scendere. Eni cede lo 0,1% e Saipem (-0,5%).

In controtendenza rispetto rispetto all'andamento del listino ci sono le banche. Bper guadagna l'1,1%. Unicredit (+0,4%), con l'accordo con Alpha che riguarda la Romania e la Grecia, e Banco Bpm (+0,3%). In positivo anche Stellantis (+0,4%) e Ferrari (+0,1%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA