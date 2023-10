Le Borse europee avviano la settimana in rialzo mentre si guarda all'evoluzione delle tensioni in Medio Oriente. Sotto i riflettori anche le prossime mosse delle banche centrali sui tassi d'interesse mentre si attendono gli esiti della stagione delle trimestrali. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0581 sul dollaro.

Avvio positivo per Francoforte (+0,17%) e Parigi (+0,06%). In calo Londra (-0,19%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA