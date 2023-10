Borsa: l'Asia chiude in calo, si guarda al Medio Oriente

Le Borse asiatiche, orfane di Hong Kong chiusa per festività, concludono la seduta in terreno negativo, appesantite dall'andamento del petrolio e dell'oro.

Gli investitori si concentrano sugli sviluppi delle tensioni in Medio Oriente in attesa di nuove decisioni delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. In rialzo i future degli Stati Uniti mentre l'Europa si avvia verso una seduta moderatamente positiva.

Chiusura in flessione per Tokyo (-0,83%). Sul mercato valutario lo yen torna a deprezzarsi sul dollaro a 149,92, e sull'euro a 158,64. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Shanghai (-1,8%), Shenzhen (-2,2%), Seul (-0,7%) e Mumbai (-0,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo il dato sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti previsto l'indice Chicago Fed.



