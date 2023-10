Alerion Clean Power si rafforza in Italia con nuovi impianti

Il consiglio di amministrazione di Alerion Clean Power ha deliberato la sottoscrizione di due contratti preliminari per l'acquisto da Fri-el, società interamente posseduta da Fri-el Green Power, del 100% del capitale sociale di due società titolari di due progetti eolici autorizzati, nei comuni di Arlena di Castro e di Castelfranco in Miscano, ciascuno con una capacità di 29,4 Mw.

Il contratto preliminare prevede che l'acquisto definitivo delle quote delle due società sarà effettuata successivamente alla fine della costruzione degli impianti. L'investimento previsto la realizzazione degli impianti eolici sarà pari a circa 100 milioni di euro e si prevede l'avvio dell'entrata in esercizio per entrambi gli impianti entro il primo semestre 2025.

Il Cda ha inoltre deliberato l'acquisto di Fri-el Solar che detiene un portafoglio di progetti di sviluppo fotovoltaico in Italia. In particolare, Fri-el Solar è titolare di due progetti fotovoltaici autorizzati nei comuni di Licodia Eubea e Grottole, rispettivamente con una capacità di 11,3 Mw e 16,4 Mw.

L'investimento previsto per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di Licodia e Grottole sarà pari a circa 24 milioni di euro e si prevede l'avvio dell'entrata in esercizio per entrambi gli impianti entro la fine del 2024.

Via libera anche ad un accordo tra Enermac e Naonis Wind, società interamente controllate da Alerion, titolari degli impianti eolici di Orta Nova e Cerignola con una potenza installata complessiva di circa 62 Mw, e Fri-El Trading.

L'accordo prevede la cessione di energia elettrica da parte di Enermac e Naonis a Fri-El Trading da gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2035.



