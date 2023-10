Accordo UniCredit e Alpha Services su Romania e Grecia

UniCredit e Alpha Services and Holdings, controllante al 100% di Alpha Bank, annunciano di aver firmato un accordo vincolante per la creazione di una partnership strategica in Romania e in Grecia.

Prevista la fusione delle rispettive banche in Romania con conseguente creazione di un istituto che sarà la terza banca del paese per totale attivi e consolidamento della presenza di UniCredit in un mercato chiave ed in crescita, con Alpha Bank che manterrà una quota del 9,9%. In Grecia prevista una partnership commerciale per distribuire prodotti di asset management.



