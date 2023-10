Tajani, 'pronti a reagire se il prezzo del gas schizza'

Se i prezzi del gas dovessero schizzare alle stelle "siamo pronti a reagire. Con questa manovra abbiamo dimostrato di essere seri, credibili, affidabili, che siamo in grado di affrontare la situazione.

Continueremo a vigliare per proteggerci da problemi che non sono causati da noi": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a In mezz'ora su Rai 3.

Per quanto riguarda la manovra, Tajani spiega che "è questione di giorni" l'arrivo del testo in Parlamento. E ribadisce che "come forze di maggioranza non presenteremo emendamenti proprio per accelerare i tempi, non per soffocare il Parlamento, ma siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo dare ai mercati un segnale molto forte. Dobbiamo proteggere la nostra economia e il governo è a lavoro per questo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA